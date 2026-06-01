JR東日本は、台風6号の接近見込みに伴い、3日（水）の早朝から夜間にかけて、主に首都圏を走行する路線で列車の遅れや運休が発生する可能性があると発表しました。また、運行中に長時間運転を見合わせる可能性もあるということで、最新の運行状況を確認し、時間に余裕をもって行動してほしいとしています。