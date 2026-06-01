東京・大田区で、バスから降りた客の男が男性の顔を刃物で切りつける事件があり、男は逃走していましたが、身柄が確保されました。1日午前10時半ごろ、大田区西糀谷の日出通り交番に「車内で刃物で乗客が切りつけられた」とバスの運転手から訴えがありました。警視庁によりますと、バス停でバスから降りた男が刃物で男性を切りつけ、男性は左のほほに軽傷を負ったということです。男は60代から70代とみられ、凶器とみられる折り畳