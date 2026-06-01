タレントの有吉弘行（52）が、5月31日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。自身の誕生日について語った。この日は有吉の52歳の誕生日で「そんなことはどうでもいいですよ」と興味なさそうにしつつ「家でもケーキ買ってきて。子どもと妻（夏目三久さん）がケーキ買ってきてくれて」と報告。しかし「家に着いた途端、子どもが興奮してケーキひっくり返して」と苦笑した。アシスタントのタイ