東海3県は6月1日も各地で真夏日となる見込みです。一方、2日からは台風の接近による激しい雨に注意・警戒が必要です。高気圧に覆われて1日の東海3県は広く晴れ、日中は強い日差しで気温が上昇する見込みで、名古屋と岐阜では7月中旬並みの暑さが予想されています。一方、発達しながら沖縄の南を北上している台風6号は、3日にかけ暴風域を伴ったまま東海地方に接近する見込みです。気象台によりますと、3日午前6時までの24