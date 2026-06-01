きのう夕方（5月31日）、津山市東田辺で、用水路に男性と原付バイクが転落しているのが見つかり、男性の死亡が確認されました。 【写真をみる】男性が転落した用水路 「川に人がはまっている。顔が水につかっている」 きのう（5月31日）午後5時ごろ、津山市東田辺の市道で、「川に人がはまっている。顔が水につかっている」と通行人の女性から110番通報がありました。警察や消防が駆けつけ、用水路に転落している瀬島康信さんと