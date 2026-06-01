『チェンソーマン』（藤本タツキ）第二部の最終話となる第232話が、「少年ジャンプ＋」にて公開されたのは、2026年3月25日のことだった。 【画像】浮世絵『チェンソーマン レゼ篇』 藤本タツキの『チェンソーマン』は、第一部（2018年～2020年）が「週刊少年ジャンプ」にて、第二部（2022年～2026年）が「少年ジャンプ＋」にて連載された、ダークファンタジー・コミックの傑作であ