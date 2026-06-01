スポーツ配信サービスの「DAZN」で、すべてのスポーツコンテンツを楽しめる「DAZN Standard」の月額料金が4200円→1980円となる「応援放題！キャンペーン」が実施されている。新規ユーザーが対象で、期間は5月30日～7月20日。 この割引キャンペーンは、日本時間6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」の全104試合ライブ配信を記念したもの。7月20日までの期