楽天ペイメントは、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」で「はじめて楽天ペイ残高にチャージで300万ポイント山分けキャンペーン」を開始した。期間は7月1日9時59分まで。 期間中にキャンペーンにエントリーし、対象の方法で「楽天ペイ残高」に初めて1000円以上チャージした人を対象に、楽天ポイント総額300万ポイントを山分けして付与する。キャンペーン期間より前に、楽