これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 ◆1日(月)これからの天気 強い日差しが照りつけるでしょう。ときおり雲が広がりますが、天気のくずれはなさそうです。お出かけの際には帽子や日傘を活用し、紫外線対策・暑さ対策をしましょう。 降水確率は、夜にかけても各地で20%以下となっています