任期満了に伴う田上町の町長選挙は5月31日に投開票が行われ、現職の佐野恒雄さん(79)が新人との一騎打ちを1票差で制し、3回目の当選を果たしました。 ■開票結果 【当選】佐野恒雄さん(79) 無・現3030票 今井幸代さん(41) 無・新3029票 佐野さんが1票差の激戦を制し3回目の当選を決めました。 ■佐野恒雄氏 「こんなことがあるのかなと思っている。半分の有権者が今井さんを支持している。そこは