山本由伸が今季5勝目を手にした(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間5月31日、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、6回途中104球を投げて4安打無失点で、メジャー自己最多タイとなる10奪三振をマーク。“エースの貫禄”を見せつけ、今季5勝目を手にした。【動画】見事な制球力！山本由伸、見逃し三振を奪うシーンをチェック強力フィリーズ打線を相手に圧巻の投球だった。直球は今季最速となる98.2マイル（約158キロ