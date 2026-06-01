北海道函館市内の山にタケノコ採りに入り行方不明となった８３歳の男性の捜索が、６月１日朝に再開されました。さきほど男性が自力で下山したとの情報もあり、警察が確認を進めています。行方不明となっているのは、函館市庵原町に住む佐々木尚昭さん８３歳です。１日朝、警察と消防が猟友会のハンターとともに函館市大船町の山に捜索に入りました。警察によりますと、佐々木さんは５月３１日午前８時半ごろから、合わせて７