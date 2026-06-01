尾形は先発マウンドで圧巻の投球を見せた（C）産経新聞社DeNAは5月31日の西武戦（ベルーナドーム）に6−0と勝利。投打がかみ合い快勝となる中で光ったのは5月12日にソフトバンクから交換トレードで移籍してきた尾形崇斗の投球シーンにもあった。【動画】何だこの逸材…圧巻のピッチングで打者を封じる尾形の投球シーン初回先頭のアレキサンダー・カナリオをいきなり158キロのストレートで空振り三振に仕留めると、2回には自