長年にわたり車載メモリ供給市場のトップに君臨していたMicronがSamsungに追い抜かれ、その座を奪われてしまったことが分かりました。Samsung overtakes Micron to become the top automotive memory supplier - SamMobilehttps://www.sammobile.com/news/samsung-overtakes-micron-to-become-the-top-automotive-memory-supplier/Samsung Overtakes Micron to Claim First-Ever No. 1 Spot in Auto Memoryhttps://en.bloomingbit.