ヒップホップアーティスト、AK-69（47）が31日放送のABC、テレ朝系「EUGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。フィーチャリング・アーティストとの秘話を明かした。この日は、名曲揃いのFeaturing楽曲を特集。AK-69は、X JAPANのボーカル・Toshiを招いた「BRAVE feat.Toshi」（2018年）のレコーディングを振り返った。「ほんとにスタジオでめちゃくちゃ緊張した」と吐露。「X JAPAN、世代なんで…小学生の時めっちゃ好きだったん