北野建設スキー部は６月１日、ノルディックスキー複合男子で五輪６大会連続出場の渡部暁斗さんがゼネラルマネジャー（ＧＭ）に就任したと発表した。渡部さんは五輪で３大会連続メダルを獲得するなど、計４個のメダルを手にし、Ｗ杯でも通算１９勝を挙げ、２５〜２６年シーズン限りで現役を引退した。今後はチームのマネジメント、メンターとして選手の育成にあたる。同部は渡部ＧＭ、作山憲人コーチ、横川朝治顧問の新体制も