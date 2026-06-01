俳優の杉浦太陽（45）が31日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演。俳優・小池徹平（40）のパパとしての顔を語った。この日は小池がゲスト出演。小池の20年来の付き合いでパパの先輩である杉浦がVTR出演した。杉浦は小池について「育児に対してむっちゃ熱量高いです」と説明。「一緒に飲んでも、“将来の進路こう考えている”とか“父としてできることを探してる”とか。受験って大変やったんや