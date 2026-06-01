「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希のプライベートショットに、フォロワーがざわついている。３１日までに自身のインスタグラムで「宮古島だーいすきな場所いつも何かに追われて急いでるような感情を忘れて何も気にしなくていい、何も考えなくていいここが大好き」とつづり、宮古島を満喫する様子をシェア。プールや海で満面の笑みを浮かべた水着姿や、カヤックに乗る様子などを公開した。この投稿