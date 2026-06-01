YouTuberのはじめしゃちょー（33）が5月31日、自身のXを更新し、娘との2ショット写真を投稿した。【写真】めっちゃ可愛い！はじめしゃちょー＆娘の2ショットこの休日は都内で『ポケモンGO』の大型イベントが行われており、「東京でポケモンGOのイベント行ってきた！！！楽し過ぎた涙涙色違い背景付きメガミュウツーYマジで最高声かけてくださった皆さん本当にありがとうございます！！お写真撮れなくてごめんなさい！」とオ