ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が5月31日配信の「ななにー地下ABEMA」（後8・00）にゲスト出演。元パートナーである「りくりゅう」木原龍一のモテ事情を激白する場面があった。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の木原と13年から1年間、ペアを組んでいた高橋さん。EXIT・りんたろー。から「りくりゅう