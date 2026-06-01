５月３１日の日本ダービー・Ｇ１を勝ち、皐月賞と合わせて２冠馬となったロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、６月１日の午前２時頃に栗東に帰厩した。今朝も皐月賞翌日と同様に、馬房で横になり、疲れを取っている様子だった。担当の房野助手は「馬運車でもカイバをペロっと食べていました」と無事を報告した。ダービーは頭差の接戦となった。「伸びてきていたけど、間に合う？と思いました。最