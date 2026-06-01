ももいろクローバーZの百田夏菜子、お笑いコンビ・マユリカ（中谷、阪本）、声優の小林由美子、引坂理絵が1日、都内で行われたロッテ「パイの実」アニメ化発表会に登場した。【写真】華やかなドレスで！アフレコに挑戦する百田夏菜子パイの実が好きだという百田は、「あたためたり、冷やしたり、季節や気分に合わせてアレンジして食べるのが大好きです」とこだわりを披露。アニメ化には「とってもかわいい雰囲気になるのかなと