福岡県幹部の互助組織による政治資金パーティー券購入問題で、調査を進める県の中間報告案が1日、判明した。組織全体の慣例や、議会への忖度や配慮が背景にあったとして「県政への信頼を損なう可能性のある行動だった」と認定した。