台風6号が接近している沖縄県那覇市から中継です。那覇市内では朝から風が強まっていて、時折、たたきつけるように雨が吹き付けています。通りを歩く人の姿はほとんどありません。沖縄本島地方には1日朝早く、暴風警報が出ました。南城市では午前9時7分に、33.6メートルの最大瞬間風速を観測しています。県内の宮古空港、石垣空港、那覇空港を発着する航空便は1日、全便の欠航が決まっていて、空港のターミナルビルは閉鎖されてい