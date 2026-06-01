ジュニアの５人組「ＡＣＥｅｓ」の浮所飛貴が４日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ出演。５月３１日に行われた嵐のラストライブへのバックダンサーとしての出演を振り返り、先輩への熱い思いを語った。「母が嵐ファンでかっこいいと思ったことがきっかけで、事務所に入りたいと思って応募したので感謝しかない」と入所のきっかけが嵐だったことを明かし、VTR中は涙