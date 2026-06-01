女優の瀧本美織（34）が5月31日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身のデビュー秘話を語った。デビューのきっかけについて聞かれ、瀧本は「私、もともとグループでデビューしてまして」と告白。「小6の時に5人組のダンスボーカルユニットで」と、2006年に活動を終了した「SweetS」時代を振り返った。そして「女優さんは17歳から始めて、それはスカウトで今の事務所に