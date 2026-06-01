6月の土砂災害防止月間に合わせ、石川県庁では1日朝、注意を呼びかける広報車の出発式が行われました。石川県庁前で行われた出発式には、県や国交省、市町の関係機関から約80人が参加しました。石川県・山野 之義 知事：「県民の皆さんの安心・安全のために、力添えをお貸しください」 石川県の広報車は、毎年、梅雨入り前のこの時期に、土砂災害に対する理解や関心を深めるため県民に注意喚起を呼び掛けるものです。石川県砂