TWSが、この夏再び日本のファンのもとへ戻ってくる。所属事務所PLEDISエンターテインメントは6月1日、「TWSが8月4日に日本2ndシングル『SODA SODA』をリリースする」と発表した。【写真】シンユ、日本のアニメキャラに変身「心盗まれた…」同シングルには、日本オリジナル楽曲を含む全3曲が収録される。5月27日から31日にかけて公式インスタグラムで順次公開されたティザー映像で予告されていたように、炭酸のように爽やかで弾ける