アイドル出身の女優パク・ハナが、夫と日本旅行を満喫した。パク・ハナは5月31日、自身のSNSに「出発だ〜〜〜」とコメントを添え、写真や動画を公開した。【写真】元プロバスケ選手！パク・ハナの夫公開された写真と動画には、パク・ハナが夫で、韓国プロバスケットボールリーグ（KBL）の監督も務めた元バスケットボール選手キム・テスルとともに、日本・熊本を旅行する様子が収められている。カメラを手に空港へ向かう姿からは、