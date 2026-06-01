ガールズグループI.O.Iのチュ・ギョルギョンとチェ・ユジョンがビデオ通話をする姿が捉えられ、話題となっている。去る5月31日、中国のSNS「小紅書（RED）」には、チュ・ギョルギョンが中国の空港に到着したあと、ビデオ通話をしながら笑顔を見せる動画が投稿された。【写真】再結成への不参加は2人…I.O.Iに“不仲説”浮上動画のなかで、チュ・ギョルギョンは相手と韓国語で会話をしており、I.O.Iの3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP