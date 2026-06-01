息子の前で暴行を受け、死に至った映画監督の痛ましい事件の全貌が明かされる。6月1日夜、韓国で放送されるバラエティ番組『ヒドゥン・アイ』では、故キム・チャンミン監督の事件が取り上げられる。【画像】目には涙、耳には血が…映画監督、搬送時の姿最近、検察が加害者らを「傷害致死」ではなく「殺人」の罪で起訴したことで、改めて社会的な公憤を呼んでいるためだ。昨年10月、発達障害を持つ息子とともに飲食店を訪れたキム・