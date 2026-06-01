シュークリーム専門店 ビアードパパは、2026年6月17日から「恐竜のガリガリたまごシュー」を期間限定で販売する。【「恐竜のガリガリたまごシュー」の画像はこちら】◆恐竜のガリガリたまごシュー販売価格:290円(税込)販売期間:2026年6月17日〜8月31日販売店舗:全国のビアードパパ(一部店舗を除く)2018年の初登場以来、夏季の定番として好評の「恐竜のガリガリたまごシュー」は、『ザクッ!ガリッ!』としたハードな食感と、恐竜のた