豪華アーティストが集結した『2026 MEGA CONCERT』が、成功裏に幕を閉じた。6月1日、MEGA MGC COFFEEは、Mnetと共同主催した『M COUNTDOWN X MEGACONCERT』（以下『MEGA CONCERT』）が5月30日に仁川・インスパイアアリーナで盛況のうちに終了したと発表した。【話題】LE SSERAFIM、新曲に「オウムっぽい」の声今年の『MEGA CONCERT』は、豪華ラインナップで大きな話題を集めた。EXO、LE SSERAFIM、tripleS、ZEROBASEONE、NCT WISH