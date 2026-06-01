ロッテは、チョコレートブランドdari Kの丸の内オアゾ店において、希少なインドネシア産カカオを使った夏季限定メニュー「パリパリカカオとカシューミルクのかき氷」を6月4日から販売する。これにより、チョコレートの販売が伸び悩む夏場の需要活性化を図る。同社は近年2桁伸長を続けているかき氷市場に着目し、2024年から丸の内オアゾ店で夏季限定メニューとしてかき氷を販売している。25年のかき氷販売期間中の同店の売り上げは