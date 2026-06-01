刺激に弱い虚弱肌にとって、紫外線は大敵！乾燥や炎症、シミやシワ、たるみなど、あらゆる肌トラブルの加速要因に。夏が本格化する前から、シーン別ケアアイテムも参考にして、UVケアを徹底しましょう。教えてくれた方瀬戸麻実さん美容家。一般社団法人日本ビューティインダストリー協会代表理事。外資系の化粧品メーカーのBA職、広告代理店などを経て独立。豊富な経験と知識を活かし、現在は、美容専門学校の講師、美容アドバイザ