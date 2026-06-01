【Amazon：「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」】 6月1日 販売再開 価格：3,740円 Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」が販売再開している。価格は3,740円。 詳細は追って記載する。 (C)創通・サンライズ