(C)Atsushi Nishigori, CloverWorks/Project GTQ 錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を務め、CloverWorksが制作するオリジナルアニメーション映画「GROTESQQQUE-グロテスク-」が2026年に劇場公開される。ひとつのタイトルに設定も舞台も異なる3作品が溶け合うもので、各作品に出演するキャスト14名が発表された。 「アイドルマスター」、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」で監督を、「シン