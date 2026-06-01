５月２９日、２０２６中国工芸美術博覧会に出展された彫刻作品。（福州＝新華社記者／林善伝）【新華社福州6月1日】中国福建省福州市で1日までの4日間、2026中国工芸美術博覧会が開かれた。約2千の事業者が石彫りや木彫り、漆器、陶芸品、工芸品など十数項目の工芸美術品12万点余りを展示した。５月２９日、２０２６中国工芸美術博覧会に出展された北京景泰藍（けいたいらん＝七宝焼）。（福州＝新華社記者／林善伝）５月２９日