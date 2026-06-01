名古屋市南区で男女2人が、85歳の男が運転するマイクロバスにひき逃げされ死亡した事件で、バスは2人をはねたあと、動揺からか蛇行しながら逃走したとみられることがわかりました。警察は1日朝、マイクロバスを管理していたスイミングスクールと酒井照也容疑者（85）の自宅に、家宅捜索に入りました。酒井容疑者は先月29日、スイミングスクールの送迎用のマイクロバスで、男女2人をはね死亡させたにもかかわらず逃走したとして逮捕