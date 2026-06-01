◇MLBドジャース9−1フィリーズ(日本時間6月1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が6回途中無失点10奪三振の好投をみせるなど、フィリーズに9−1で勝利しました。前回登板は7回1失点で白星を手にした山本投手は、中6日での先発マウンド。立ち上がりは2度のABSチャレンジ成功などもあり、2奪三振と絶好のスタートを切ります。4点リードの5回は2本の安打で1アウト2、3塁のピンチを背負いますが、本塁打数リーグトッ