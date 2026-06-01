◇MLB ドジャース 9-1 フィリーズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのエースとして成長する山本由伸投手に対し、ロバーツ監督が絶大な信頼を寄せます。試合前に山本投手について「パフォーマンスの確実性があるね。由伸みたいな男がボールを持つと、それだけで自信が湧くんだよ。しかも、10連戦中の強いチームとのシリーズを勝ちにいくとき、彼には本当に頼りになる部分がたくさんある。 彼が人としてどういう人か、