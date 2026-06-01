歌舞伎俳優の七代目尾上菊五郎（８３）が体調不良のため東京・歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部「華舞於河賑（はながまうおがわのにぎわい）」を休演することが１日、松竹から発表された。鳶頭役で出演を予定していた。七代目菊五郎は重要無形文化財保持者（人間国宝）。先月の「團菊祭五月大歌舞伎」昼の部の三代目尾上辰之助襲名披露狂言「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」では工藤祐経を勤め、三代目辰之助の襲名披露