モーニング娘。’２６の牧野真莉愛が５月３１日の日本ハム−巨人戦（エスコンフィールド）で始球式を行った。熱狂的な日本ハムファンとして知られる牧野は、登場時の衣装から度肝を抜いた。全面に新庄監督の顔が描かれたスカート姿でにこやかにマウンドへ。奇抜すぎる姿にファンは騒然。「スカートが個性爆発」「自前？？」「スカートにしか目がいかないです」「どうやって作ったのかとても気になる」「とんでもないものはい