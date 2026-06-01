4人組アイドルグループ・きゅるりんってしてみてが、グループ5周年を記念した書籍『きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム』（KADOKAWA）を発売中。発売記念イベントのチケットは即日ソールドアウト。7月12日には、大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて、追加のイベント開催も決定している。そんなきゅるりんってしてみてのメンバーに、書籍の見どころや、ますます勢いを増す彼女たちについて聞いた（取