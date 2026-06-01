俳優の筧美和子が１日、インスタグラムで第１子男児の出産を報告した。筧は「先日、男の子が産まれました。無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」と報告。「この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」と親となった喜びをにじませた。芸能界からも祝福の声が寄せられ、リプ欄にはぺえが「おめでとう、お疲れさま」、若槻千夏が「おめで