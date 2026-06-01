参議院議員の蓮舫氏（58）が5月31日、自身のインスタグラムを更新。黒留袖姿で結婚式に出席したことを報告した。【写真】「すごくかっこいい、綺麗です!!」「着物よく似合ってます！」黒留袖姿の蓮舫氏蓮舫氏は「記念日、となった日」とつづり、着物姿の写真を投稿。ハッシュタグでは「#感動」と、ハレの日を迎えての思いを明かしている。コメント欄には「おめでとうございます」「和装お似合いです」「着物よく似合ってます