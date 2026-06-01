湯川豊さん須賀敦子さん、丸谷才一さんら多くの作家を担当した元編集者で文芸評論家の湯川豊（ゆかわ・ゆたか）さんが5月30日午前1時32分、低酸素脳症のため東京都稲城市の病院で死去した。87歳。新潟市出身。葬儀は近親者で行う。喪主は妻有紀子（ゆきこ）さん。慶応大卒業後、文芸春秋に入社。「文学界」編集長、同社取締役などを務めた。名文家でも知られ、エッセイストとしても活躍。東海大や京都造形大の教授も歴任した。