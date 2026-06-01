静岡県牧之原市の市立相良中でパソコンが遠隔操作され、約1千万円が学校の口座から送金されていたことが分かった。1日の市議会で報告された。職員がパソコン画面に表示された電話番号にかけ、操作を指示され、被害に遭ったという。