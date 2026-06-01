◇ア・リーグエンゼルス2−5レイズ（2026年5月31日セントピーターズバーグ）エンゼルスのホセ・シリ外野手（30）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのレイズ戦に「7番・左翼」で先発出場。本塁打性の打球をスーパーキャッチした。1−3の3回2死満塁のピンチでレイズ・ウォールズが左翼ポール際へ大きな当たりを放った。左翼手のシリはこの打球を追いかけ、最後はフェンスに身を預けながらグラブを伸ばして好捕。本塁打