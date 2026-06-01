タレントの薬丸裕英が31日に自身のアメブロを更新。前夜に執り行われた歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未の結婚披露宴に出席したことを報告し、会場に集結した豪華芸能人たちとの記念写真を多数公開した。【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショットや自宅プール「結婚披露宴の記念写真」というタイトルでブログを更新した薬丸は、「昨晩の中村橋之助さん・能條愛未さんの結婚披露宴、同じテーブ